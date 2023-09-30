Артем Довбик и Виктор Цыганков сохранили место в основе. Матч, как и онлайн-трансляция Жирона – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Два сумасшедших момента за первые же 4 минуты. Подача Коуту с правого фланга (почему-то статистические порталы, базирующиеся на данных OPTA посчитали создание шанса Цыганкову, который был в штрафной) завершается расстрелом Эрреры головой – как не забил с момента на 0,6 ожидаемого гола?! Навес Гутьереса, и уже экс-динамовец в падении пытается замкнуть. На этот раз штанга и не меньшее отчаяние нашего Виктора! А началось все с привоза Кепы под давлением, все остальные мадридцы с невероятным прессингом справлялись через пас.

Лунин должен завидовать Довбику и Цыганкову: онлайн-трансляция матча Жирона – Реал Мадрид

Алейш Гарсия также не забил из выгодной позиции, а наказание случилось мгновенно. Мадрид очень быстро прикончил интригу. Два божественных паса. Сначала Беллингем вырезал шедевральную закидушку на Хоселу, которого таки не удержал Блинд. А еще спустя 4 минуты Кроос подал угловой, Чуамени забил дебютный гол за Реал. Довбик избежал офсайда, прорвался в штрафную, но откровенно не задался удар у Артема. Беллингем, к слову, на 8 минуте определенно себе подыграл рукой в штрафной, причем не раз. Судьи, конечно же, ничего не увидели.

Vaya SHOW con las manos esta liga de mierda.pic.twitter.com/qwf1gnjEHk — Ratolí Volador 3.0 (@RatoliVCF) September 30, 2023

Камавинга проиграл единоборство в начале встречи Довбыку, а в середине первого тайма – Цыганкову. Однако после одного момента пришел гол Хоселу, а после другого Виктор быстро потерял мяч. Реал контролирует абсолютно все на футбольном поле. Белингем отыграл несколько метров у медлительного Блинда, и лишь Гассанига спас от погрома. Блинд простреливал, снаряд от ноги Хоселу отскочил в руку, здесь на пенальти не тянуло. Рюдигер двумя руками держал Довбика, украинец таки смог отбросить под удар, а вот партнер как-то слишком испуганно пробил.

Реал заставляет побегать хозяев за мячом коротким перепасом. Без шансов на отбор. Выглядит, будто фаворит против главного аутсайдера делает все, что заблагорассудится. Эх, как же жаль, что Цыганков не реализовал 200-процентный момент (остротой в 0,54 xG) на 4 минуте. Винисиус уже было потерял владение, но сам же отобрал и набросил на шедевр Кроосу, приложившемуся с лету. Однако Гассанига вытащил из-под перекладины. В итоге Цыганков на второй тайм не вышел. Мичел выпускает Валери Фернандеса.

Проиграл большинство борьбы, позволял себя обыгрывать и неудачно обводил сам, точность паса – лишь 69%. Не очень помогал в защите и отдал только 2 паса в треть соперника. Самый низкий балл от SofaScore (6,1) среди всех исполнителей. Были у Цыганкова и получше матчи за Жирону. Очевидно, помешали и проблемы с мышцами, из-за которых попросил довольно раннюю замену. Несколько подач угловых с обоих флангов. Кепа классно вытащил выстрел Давида Лопеса, Эррера с отскоком от газона дал минимально выше. Что такое не идёт, и как с этим бороться.

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Очень похоже на еще один пенальти, который игнорируют судьи. Чуамени делал подножку на границе штрафной. С других ракурсов уже больше напоминает игру в мяч. Довбика провожают аплодисментами на 60 минуте, выходит 36-летний Стуани. Беллингем каким-то чудом не забил. Трое защитников плюс вратарь таки закрыли собой расстрельные удары Джуда. Савио также разочаровывает. Перешел на фланг Цыганкова, но далеко не тот сегодня бразилец, каким показывал себя во всех остальных встречах сезона.

Именно с неудачных финтов 19-летнего вингера стартовала третья результативная атака "сливочных". Беллингем таки забил свой 6 гол за 8 туров, увенчав усилия Хоселу и обменявшись с форвардом ассистами друг на друга. Родриго, который вышел на замену, продолжает транжирить момент за моментом в текущем сезоне Ла Лиги. Бразилец в сердцах ударил ногой о столбик за лицевой линией.

Начо очень грубо летит в ноги сопернику. Это желтая, считает арбитр. VAR исправляет ситуацию. Зачем такое творить в центре поля? Порту, конкурент Цыганкова, не может ногами пошевелить и в слезах покидает поле на носилках. Реал наносит Жироне первое поражение в Ла Лиге 2023/24 и возвращается на 1 место, набирая 21 балл. Барселона (20 очков) также обходит на 1 пункт Цыганкова, Довбика и компанию. Отмечаем 4 сухой матч Кепы, который не дает шансов Лунину несколькими крутыми спасениями. Испанский голкипер предотвратил 0,53 ожидаемого гола тремя сейвами и выполнил 28 точных передач из 39 (72%).

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