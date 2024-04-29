"Это были новая для него страна и культура. Если бы Карло вернулся в Германию, он бы уже точно знал, что нужно сделать иначе. Иностранцу нелегко тренировать или играть в Германии.

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Если бы Анчелотти пробыл в команде еще немного больше времени, а мы вместе сумели бы пережить тяжелый период, с ним была бы возможна целая эпоха. Если бы Карло продержался в это сложное время, потом для него все стало бы проще. У него потрясающий опыт.

Это видно по Реалу: игроки слепо следуют за ним. Карло - отличный мужик, который всегда много разговаривал с футболистами.

Он дал мне что-то особенное - не только веру в себя, но и ощущение, что я способен сделать в своей карьере еще шаг или два", – цитирует нападающего Барселоны AS.

Напомним, Роберт Левандовски играл под руководством Карло Анчелотти в Баварии в период с 2016 по 2017 годы.

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