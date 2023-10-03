Реал визнав свою провину за фол проти Крістіана Порту в матчі з Жироною (3:0) у восьмому турі Ла Ліги.

Капітан мадридців Начо наприкінці матчу з "червоно-білими" грубо сфолив проти півзахисника суперника, за що отримав червону картку. Крістіан Порту уник серйозної травми, втім, пропустить кілька матчів.

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Як повідомляє Cadenaser, Начо та головний тренер Реала Карло Анчелотті перепросили півзахисника. Також Порту отримав особистий дзвінок від президента "вершкових" Флорентіно Переса. Очільник мадридців побажав гравцю швидкого одужання.

Нагадаємо, що за грубий фол Начо можуть дискваліфікувати на термін від чотирьох до 12 матчів. Наразі Реал лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги з 21 пунктом. Жирона, за яку виступають Віктор Циганков та Артем Довбик, відстає від першої сходинки на два бали.

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