Реал имеет проблему с трансфером Холанда – Боруссия озвучила фантастические условия

Сенсационный нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд, скорее всего, не переедет в Мадрид ближайшим летом.

Реал считает норвежского вундеркинда своей приоритетной целью на трансферном рынке. Зидан восхищается его умением выполнять в одно касание, а также – незаурядной конкурентностью, информирует AS.

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Мадридцы вроде бы контактировали с Боруссией относительно возможного перехода Холанда, но получили неутешительный ответ. Чтобы подписать скандинава ближайшим летом, им пришлось бы выложить галактические 120 млн евро. Такой ценник продержится до 2022 года, когда Холанда может будет приобрести за 75 млн. Немецкий клуб имеет устную договоренность с игроком и его агентом Мино Райолой относительно сумми отступных.

Интересно, что приобретение Холанда обошлось Боруссии в 43 млн евро. Зальцбург получил 20 млн евро, отец игрока – 8 млн комиссионных, Райола – целых 15. Из-за высокой трансферной стоимости Реал, скорее всего, отложит подписание норвежца минимум на один год.

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