Боруссия Дортмунд уничтожила Шальке в Рурском дерби – Холанд как герой исторического возвращения Бундеслиги

Дортмундская Боруссия благодаря результативной феерии Холанда, Азара, Брандта и Хакими разгромила Шальке в центральном матче 26-го тура Бундеслиги (4:0).

Долгий перерыв без футбола повлиял на центральный матч Бундеслиги ещё до его начала – за несколько минут до стартового свистка травму получил нападающий "шмелей" Джио Рейна. Люсьен Фавр выпустил на поле Азара, а главной сенсацией стало отсутствие Санчо в основе. Кроме того, удивил центр поля, в котором вышли Дилэйни и Дауд. Давид Вагнер решил отзеркалить схему Дортмунда, сыграв в три защитника. В глаза бросалась отсутствие Грегорича, вместо которого выпустили Рамана.

"Кнаппен" неплохо начали поединок, едва не создав момент на 4-й минуте, когда Раман обыгрался с Аритом и ворвался на левый край штрафной. Мяч у него отобрали, а "шмели" сразу же ответили прорывом Холанда сквозь двух защитников в штрафной – Шуберт подстраховал. После этого команды обменялись несколькими контратаками и штрафными. На 11-й минуте один из стандартов привел к попаданию в руку Тодибо, однако арбитр Дениз Айтекин после консультаций с VAR решил не назначать пенальти.

На 13-й минуте случился первый голевой момент: Хакими прорвался по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу – Холанд был готов замыкать, однако в последний момент защитники выбили мяч! На 15-й из того же фланга в штрафную неожиданно ворвался Геррейро, однако его удар заблокировал Сане. Постепенно дортмундцы сместили акцент атак именно на эту часть поля, что едва не привело ко взятию ворот на 24-й минуте – Холанд принял подачу Брандта и мощно пробил метров с шести мимо ближней штанги.

Шальке явно потерял инициативу, но на 26-й минуте гостям могло повезти: Калиджури воспользовался отскоком от Аканджи после подачи с левого фланга, пробив с близкого расстояния – Бюрки спас "шмелей"! Наказание за расточительность пришло уже на 29-й: Брандт разогнал контратаку классным пасом на ход Азару по правому флангу, а тот прострелил на линию вратарской Холанду; Эрлинг в касание переправил мяч в дальний угол – 1:0!

После этого Боруссия зажала Шальке на его половине поля, организовав ряд опасных атак. Особенно острых моментов создать не удавалось, однако у Боруссии прошло несколько контрвыпадов с ударами из пределов штрафной. "Кобальтовые" держались до 45-й минуты, чтобы привезти себе глупый гол: Шуберт принял передачу назад и под прессингом Холанда выбил мяч в центр точно в ноги Дауду, Махмуд сразу же выкатил пас на Брандта, а тот нашел на полуфланге Геррейро – Рафа, прорвавшись на край штрафной, мощно пробил в дальний угол. 2:0!

Давид Вагнер в перерыве снял с игры Тодибо и Рамана, бросив в бой Матондо и Бургшталлера, однако уже через две минуты после начала второго тайма Шальке глотнул третий мяч. Голевую контратаку 2-в-1 разогнал Холанд, а завершили пас Брандта на линию штрафной и удар Азара в ближний угол – 3:0. После этого "шмели" явно перенастроились на игру от контратак, позволив сопернику подержать мяч, однако "кнаппен" ничего, кроме слабого удара Бургшталлера низом, до 60-й минуты не создали.

Боруссия же не стала долго затягивать с голами: на 63-й минуте очередная контратака завершилась смещением Геррейро в центр и обыгрышем с Холандом; Эрлинг вырезал блестящую передачу в штрафную, а Рафаэль, оказавшись прямо перед Шубертом, красиво пробил опорной ногой – 4:0. После этого команды начали проводить замены (Шальке использовал все пять), а моментов практически не возникало. Только на 75-й минуте футболистам удалось создать что-то опасное – это Сане пробил головой после подачи с углового. Над перекладиной.

В последние десять минут команды откровенно скучали, хотя на 83-й Боруссия вполне могла заколотить пятый: Хакими прорвался по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу, однако Холанд немного не успел на замыкание! Оживить игру не смог даже Санчо. В конце концов, Дениз Айтекин дал финальный свисток, а не компенсировав ни одной минуты. Боруссия уничтожила Шальке.

Таким образом, Боруссия набрала 54 очка, приблизившись на расстояние одного очка до Баварии – мюнхенцы свой матч против Униона проведут завтра. Шальке же остался с 37 очками в активе, опустившись на восьмую позицию в турнирной таблице.