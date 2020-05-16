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Боруссия Дортмунд уничтожила Шальке в Рурском дерби – Холанд как герой исторического возвращения Бундеслиги

18:24 122 Читати українською
Боруссия Дортмунд уничтожила Шальке в Рурском дерби – Холанд как герой исторического возвращения Бундеслиги
Боруссия Дортмунд – Шальке: отчет Рурского дерби

Дортмундская Боруссия благодаря результативной феерии Холанда, Азара, Брандта и Хакими разгромила Шальке в центральном матче 26-го тура Бундеслиги (4:0).

29’ Эрлинг Холанд
45’ Рафаэл Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаэл Геррейро
 
29’ Эрлинг Холанд
45’ Рафаэл Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаэл Геррейро

Долгий перерыв без футбола повлиял на центральный матч Бундеслиги ещё до его начала – за несколько минут до стартового свистка травму получил нападающий "шмелей" Джио Рейна. Люсьен Фавр выпустил на поле Азара, а главной сенсацией стало отсутствие Санчо в основе. Кроме того, удивил центр поля, в котором вышли Дилэйни и Дауд. Давид Вагнер решил отзеркалить схему Дортмунда, сыграв в три защитника. В глаза бросалась отсутствие Грегорича, вместо которого выпустили Рамана.

"Кнаппен" неплохо начали поединок, едва не создав момент на 4-й минуте, когда Раман обыгрался с Аритом и ворвался на левый край штрафной. Мяч у него отобрали, а "шмели" сразу же ответили прорывом Холанда сквозь двух защитников в штрафной – Шуберт подстраховал. После этого команды обменялись несколькими контратаками и штрафными. На 11-й минуте один из стандартов привел к попаданию в руку Тодибо, однако арбитр Дениз Айтекин после консультаций с VAR решил не назначать пенальти.

На 13-й минуте случился первый голевой момент: Хакими прорвался по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу – Холанд был готов замыкать, однако в последний момент защитники выбили мяч! На 15-й из того же фланга в штрафную неожиданно ворвался Геррейро, однако его удар заблокировал Сане. Постепенно дортмундцы сместили акцент атак именно на эту часть поля, что едва не привело ко взятию ворот на 24-й минуте – Холанд принял подачу Брандта и мощно пробил метров с шести мимо ближней штанги.

Шальке явно потерял инициативу, но на 26-й минуте гостям могло повезти: Калиджури воспользовался отскоком от Аканджи после подачи с левого фланга, пробив с близкого расстояния – Бюрки спас "шмелей"! Наказание за расточительность пришло уже на 29-й: Брандт разогнал контратаку классным пасом на ход Азару по правому флангу, а тот прострелил на линию вратарской Холанду; Эрлинг в касание переправил мяч в дальний угол – 1:0!

После этого Боруссия зажала Шальке на его половине поля, организовав ряд опасных атак. Особенно острых моментов создать не удавалось, однако у Боруссии прошло несколько контрвыпадов с ударами из пределов штрафной. "Кобальтовые" держались до 45-й минуты, чтобы привезти себе глупый гол: Шуберт принял передачу назад и под прессингом Холанда выбил мяч в центр точно в ноги Дауду, Махмуд сразу же выкатил пас на Брандта, а тот нашел на полуфланге Геррейро – Рафа, прорвавшись на край штрафной, мощно пробил в дальний угол. 2:0!

Давид Вагнер в перерыве снял с игры Тодибо и Рамана, бросив в бой Матондо и Бургшталлера, однако уже через две минуты после начала второго тайма Шальке глотнул третий мяч. Голевую контратаку 2-в-1 разогнал Холанд, а завершили пас Брандта на линию штрафной и удар Азара в ближний угол – 3:0. После этого "шмели" явно перенастроились на игру от контратак, позволив сопернику подержать мяч, однако "кнаппен" ничего, кроме слабого удара Бургшталлера низом, до 60-й минуты не создали.

Боруссия же не стала долго затягивать с голами: на 63-й минуте очередная контратака завершилась смещением Геррейро в центр и обыгрышем с Холандом; Эрлинг вырезал блестящую передачу в штрафную, а Рафаэль, оказавшись прямо перед Шубертом, красиво пробил опорной ногой – 4:0. После этого команды начали проводить замены (Шальке использовал все пять), а моментов практически не возникало. Только на 75-й минуте футболистам удалось создать что-то опасное – это Сане пробил головой после подачи с углового. Над перекладиной.

В последние десять минут команды откровенно скучали, хотя на 83-й Боруссия вполне могла заколотить пятый: Хакими прорвался по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу, однако Холанд немного не успел на замыкание! Оживить игру не смог даже Санчо. В конце концов, Дениз Айтекин дал финальный свисток, а не компенсировав ни одной минуты. Боруссия уничтожила Шальке.

Таким образом, Боруссия набрала 54 очка, приблизившись на расстояние одного очка до Баварии – мюнхенцы свой матч против Униона проведут завтра. Шальке же остался с 37 очками в активе, опустившись на восьмую позицию в турнирной таблице.

blog_ava
Боруссия Дортмунд – Шальке: стартовые составы и онлайн-трансляция Рурского дерби – Санчо в запасе
15:39
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Германия Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд - Шальке Шальке Шальке
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