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Реал має проблему з трансфером Холанда – Борусія озвучила фантастичні умови

15:40 385 Читать на русском
Реал має проблему з трансфером Холанда – Борусія озвучила фантастичні умови
Холанд рветься на вершину футболу

Сенсаційний нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд, швидше за все, не переїде в Мадрид найближчого літа.

Реал вважає норвезького вундеркінда своєю пріоритетною ціллю на трансферному ринку. Зідан захоплюється його вмінням виконувати в один дотик, а також – непересічною конкурентністю, інформує AS.

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Мадридці начебто контактували з Борусією щодо можливого переходу Холанда, але отримали невтішну відповідь. Щоб підписати скандинава найближчого літа, їм довелося б викласти галактичні 120 млн євро. Такий цінник протримається до 2022 року, коли Холанда може буде придбати за 75 млн. Німецький клуб має усну домовленість з гравцем і його агентом Міно Райолою щодо суми відступних.

Цікаво, що придбання Холанда обійшлося Борусії в 43 млн євро. Зальцбург отримав 20 млн євро, батько гравця – 8 млн комісійних, Райола – цілих 15. Через високу трансферну вартість Реал, найпевніше, відкладе підписання норвежця щонайменше на один рік.

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Трансфери Реал Мадрид
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