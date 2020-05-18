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Капелло назвал идеальный клуб для Холанда

12:22 50 Читати українською
Капелло назвал идеальный клуб для Холанда
Эрлинг Холанд / ФК Боруссия Д

Знаменитый итальянский тренер считает, что Эрлинг Холанд сможет прогрессировать под руководством Юргена Клоппа в Ливерпуле.

Напомним, Холанд перешел в Боруссию Д в январе за 20 млн евро. В 9 матчах Бундеслиги 19-летний норвежец забил 10 голов.

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"Габариты, скорость и нацеленность на ворота Холанда в сочетании с тренерскими способностями Юргена Клоппа стали бы прекрасным союзом. Этот форвард обладает нужными качествами для выступления в английской Премьер-лиге, а в составе Ливерпуля он стал бы еще сильнее",– цитирует Капелло Daily Mail со ссылкой на Sky Sport.

К слову, 73-летний дон Фабио успел потренировать Милан, Рому, Ювентус, Реал, а также сборные Англии и России. Последним местом его работы стал китайский Цзянсу Сунин.

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Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Фабио Капелло Фабио Капелло Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Ливерпуль Ливерпуль Германия
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