Сага с возможным переездом 22-летнего француза в чемпионат Испании уже этим летом, очевидно, близка к неутешительному завершению.

Мбаппе в Реал: еще одна попытка Мадрида, условия контракта и два сценария от ПСЖ

По информации Marca, Реал и ПСЖ так и не приблизились к консенсусу относительно трансфера Мбаппе. Более того, не было даже официальных переговоров. Мадрид передал свое предложение "на словах", получив категорический отказ.

Отмечается, что для кардинального изменения ситуации Реал в последние дни трансферного окна должен сделать "фантастическое" предложение. Ведь будет сложно заставить передумать ПСЖ, который накануне наглядно увидел ценность Мбаппе. Все говорят о дебюте Месси в игре против Реймса, но именно Килиан решил судьбу поединка, а не Лео или Неймар.

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Также издание утверждает, что Мбаппе готов к любому итогу. Играть за Мадрид – его мечта, но в то же время он всегда был счастлив в ПСЖ. Именно поэтому Килиан будет готов добросовестно провести в Париже еще один сезон и следующим летом таки перебраться в Реал.