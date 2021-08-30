Мбаппе в Реал: еще одна попытка Мадрида, условия контракта и два сценария от ПСЖ
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе все еще может сменить клуб до конца лета. Реал готов повысить ставки.
Королевский клуб совершит еще одну попытку перевезти Килиана Мбаппе на Сантьягу Бернабеу уже в этом сезоне, утверждает журналист Николо Скира.
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По его информации, Реал готовит еще одно, улучшенное, предложение для ПСЖ. В то же время Мадрид уже согласовал с 22-летним французом личные условия – контракт до лета 2027 года с зарплатой в 35 млн евро.
Также отмечается, что ПСЖ определился с суммой, которую хочет заработать на этом трансфере. Парижан якобы устроят 215 млн евро, или 180 млн + футболист "сливочных".
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Ранее сообщалось, что Реал уже 170 млн евро сразу и еще 10 млн бонусами. Однако ПСЖ отказался продавать 22-летнего форварда и рискует потерять его следующим летом бесплатно. Контракт Мбаппе действует до конца нынешнего сезона.