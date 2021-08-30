Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе все еще может сменить клуб до конца лета. Реал готов повысить ставки.

Королевский клуб совершит еще одну попытку перевезти Килиана Мбаппе на Сантьягу Бернабеу уже в этом сезоне, утверждает журналист Николо Скира.

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По его информации, Реал готовит еще одно, улучшенное, предложение для ПСЖ. В то же время Мадрид уже согласовал с 22-летним французом личные условия – контракт до лета 2027 года с зарплатой в 35 млн евро.

Также отмечается, что ПСЖ определился с суммой, которую хочет заработать на этом трансфере. Парижан якобы устроят 215 млн евро, или 180 млн + футболист "сливочных".

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Ранее сообщалось, что Реал уже 170 млн евро сразу и еще 10 млн бонусами. Однако ПСЖ отказался продавать 22-летнего форварда и рискует потерять его следующим летом бесплатно. Контракт Мбаппе действует до конца нынешнего сезона.