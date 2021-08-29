Чемпионат Франции, 4 тур

Реймс – ПСЖ – 0:2

Голы: Мбаппе, 15, 63

ПСЖ после трех туров оставался единственной командой Лиги 1, которая еще не теряла очков. Соответственно, подопечные Почеттино возглавляли турнирную таблицу с 9-ю баллами. При этом вице-чемпион Франции пропускал в каждом матче. Реймс все три матча свел вничью – соответственно, сегодняшний соперник парижан еще не проигрывал в текущем сезоне.

Лига 1: Монако и Лилль одержали первые победы, Анже вышел в лидеры первенства

То, чего ждали все, с первых минут не случилось. Лионель Месси остался в запасе, а в старте вышли Ди Мария, Неймар и Килиан Мбаппе. Последнего активно сватают в Реал, однако Маурисио Почеттино решил довериться чемпиону мира, выпустив его с первых минут. Впрочем, до закрытия трансферного окна еще два дня, поэтому не исключено, что матч против Реймса может стать последним для Мбаппе за парижскую команду.

Реймс начал даже острее, несколько раз выбегая в перспективные контратаки, но Кейлор Навас на первых минутах не вступал в игру. Первый момент у ПСЖ – Мбаппе развернулся и с носка пробил в ближний угол. Немного неточно. Так же неточно по воротам Наваса пробил и Туре. Но уже на 15-й минуте подопечные Почеттино забили. Ди Мария навесил, а Мбаппе выиграл позицию у защитников и ударом головой с линии вратарской открыл счет.

Парижане могли увеличить свое преимущество, однако Ди Мария со штрафного пробил в голову сопернику. Навас впервые серьезно вступил в игру на 39-й минуте, забрав мяч после острой подачи с фланга, которая в итоге стала ударом по воротам. Кассама едва не повторил знаменитый гол Роналдиньо в ворота Челси – после его удара с места мяч пролетел рядом с девяткой! Это был последний момент в первом тайме. 0:1 – Мбаппе забил, а Месси активно что-то обсуждал с партнерами на скамейке запасных.

В дебюте второго тайма Реймс отыгрался, но после просмотра повтора был зафиксирован офсайд. А на 58-й минуте трибуны взорвались – Месси пошел разминаться! Аргентинец уже готовился выйти на поле и получал указания от тренера, как ПСЖ забил во второй раз. Хакими разогнал контратаку и выкатил на Мбаппе, а Килиан оформил дубль. И, наконец, свершилось! На 66-й минуте Месси вышел вместо Неймара, дебютировав за ПСЖ!

It’s not a dream, it’s a real!



Watch Messi plays for PSG, not Barcelona?



pic.twitter.com/9c04TsJQL8 — YES TV (@YESTVs) August 29, 2021

Аргентинец в одном из эпизодов классно обокрал капитана Реймса. Месси разогнал атаку ПСЖ пасом на Мбаппе, Килиан возвращал на Лионеля, однако защитники перехватили мяч. Не слишком гостеприимно встретили легенду в его дебютном матче – 30-й номер парижан получил по голове, но обошелся без медицинской помощи.

В итоге, счет больше не изменился, а Килиан Мбаппе стал героем своего, возможно, последнего матча за парижан. Месси опекали настолько плотно, что хотя бы один голевой момент у Лео так и не возник. 2:0 – ПСЖ набрал 12 очков и продолжает идти без потерь в Лиге 1 перед паузой на матчи сборных.