Сага із можливим переїздом 22-річного француза у чемпіонат Іспанії вже цього літа, очевидно, близька до невтішного завершення.

Мбаппе в Реал: ще одна спроба Мадрида, умови контракту і два сценарії від ПСЖ

За інформацією Marca, Реал та ПСЖ так і не наблизилися до консенсусу щодо трансферу Мбаппе. Ба більше, не було навіть офіційних переговорів. Мадрид передав свою пропозицію "на словах", отримавши категоричну відмову.

Зазначається, що для кардинальної зміни ситуації Реал в останні дні трансферного вікна повинен зробити "фантастичну" пропозицію. Адже буде складно змусити передумати ПСЖ, який напередодні наочно побачив цінність Мбаппе. Усі говорять про дебют Мессі у грі проти Реймса, але саме Кіліан вирішив долю поєдинку, а не Лео чи Неймар.

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Також видання стверджує, що Мбаппе готовий до будь-якого підсумку. Грати за Мадрид – його мрія, але водночас він завжди був щасливим у ПСЖ. Саме тому Кіліан буде готовий сумлінно провести у Парижі ще один сезон і наступного літа таки перебратися в Реал.