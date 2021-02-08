Миланский гранд не планирует расставаться со своим лидером, однако финансовые проблемы руководства Интера и высокая зарплата Лукаку (7,5 млн евро) могут заставить рассмотреть предложения других клубов, сообщает Calciomercato.

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Ранее сообщалось об интересе к бельгийцу со стороны Манчестер Сити, но у англичан появились серьезные конкуренты. Отмечается, что Лукаку стал приоритетной целью ПСЖ. В то же время французам предстоит сразиться с мадридским Реалом, который планирует договориться о подписании форварда летом 2021 года.

Добавим, что в нынешнем сезоне Лукаку принял участие в 27 матчах за Интер во всех турнирах. 27-летний форвард забил 20 голов и отдал 3 голевые передачи.

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