Копмейнерсу не везло в матче 36-го тура Серии А с Ромой. Его Аталанта победила в этой встрече со счётом 2:1, но сам нидерландец никак не мог попасть в створ ворот из выгодных позиций. После этого матча друзья Тёна "отчитали" его за столь ужасную реализацию своих моментов.

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Как информирует Gazzetta dello Sport, Копмейнерс пообещал своему близкому окружению исправиться в финале Кубка Италии. "Не волнуйтесь, я просто оставил свой гол на финал Кубка против Ювентуса", - отметил полузащитник. "Старой синьоре" стоит отнестись к этой "угрозе" серьёзно - в последнем матче между этими командами Копмейнерс оформил дубль.

Матч Аталанта - Ювентус будет сыгран в среду, 15 мая в Риме на стадионе Олимпико. Начало встречи - в 22:00 по Киеву.

Напомним, что Тён Копмейнерс является приоритетной целью Ювентуса на летнее трансферное окно.

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