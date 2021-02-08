Міланський гранд не планує прощатися зі своїм лідером, однак фінансові проблеми керівництва Інтера та висока зарплата Лукаку (7,5 млн євро) можуть змусити розглянути пропозиції інших клубів, повідомляє Calciomercato.

Манчестер Сіті вже знайшов два варіанти заміни Агуеро

Раніше повідомлялося про інтерес до бельгійця з боку Ман Сіті, але у англійців з'явилися серйозні конкуренти. Зазначається, що Лукаку став пріоритетною ціллю ПСЖ. Водночас французам доведеться поборотися з мадридським Реалом, який планує домовитися про підписання форварда влітку 2021 року.

Додамо, що у нинішньому сезоні Ромелу Лукаку взяв участь в 27 матчах за Інтер у всіх турнірах. 27-річний форвард забив 20 голів і віддав 3 гольові передачі.

Ібрагімовіч та Лукаку йшли до конфлікту ще з Манчестера – усі епізоди дуелі, яка вибухнула матюками в дербі Мілана