Серхио Агуэро в последнее время преимущественно базируется в клубном лазарете, а Габриэль Жезус не демонстрирует того уровня игры, который бы устроил Пепа Гвардиолу.

По информации The Athletic, манкунианцы летом будут готовы потратить немалую сумму, чтобы закрыть вопрос с центрфорвардом. Не исключено подписание сразу двух нападающих.

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Приоритетом Манчестер Сити стал лидер атак миланского Интера Ромелу Лукаку. В команде понимают специфику игрового стиля бельгийца и надеются, что он придаст вариативности. Также манкунианцы рассматривают вариант с приглашением Дэнни Ингза. Форвард Саутгемптона демонстрирует приличные результаты, забив 32 гола в 61 матче.

Что касается Агуэро, то аргентинец в сезоне 2020/21 провел лишь 9 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах и забил 2 гола. Сначала футболист был травмирован, потом заразился коронавирусом, но, даже выздоровев, не попадает в заявку – Хосеп Гвардиола настаивает, что Серхио нужно набрать форму.

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