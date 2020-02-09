Реал и Барселона планируют помешать трансферным планам Манчестер Юнайтед

Полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш попал в список интересов обоих испанских грандов.

Реал и Барселона заинтересованы в услугах Джека Грилиша из Астон Виллы, сообщает AS.

Грилиш согласился на трансфер в Манчестер Юнайтед, – Goal

Отмечается, что игрок решил покинуть свой клуб по окончании сезона. Единственной проблемой для испанских грандов может стать Манчестер Юнайтед – игрок вроде бы согласился присоединиться к "красным дьяволам". Добавим, что Грилиш собирает на себе больше фолов среди всех игроков топ-5 лиг – против англичанина правила нарушают в среднем 5 раз за игру.

К слову, Грилиш является капитаном Астон Виллы, в составе которой провел 27 матчей в текущем сезоне и записал в свой актив 9 голов и 7 ассистов. По данным Transfermarkt, стоимость Джека составляет 35 млн евро.

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