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Месси остается, английский десант на подходе: состав Барселоны, который способен вернуть былую славу

13:22 400 Читати українською
Месси остается, английский десант на подходе: состав Барселоны, который способен вернуть былую славу
Лионель Месси и Хосеп Бартомеу / Фото BeSoccer
Юрий Федына Юрий Федына

Барселону продолжает штормить от смены тренера, травм форвардов, вылета из Кубка Испании, внутренних конфликтов и других проблем. Разбираемся, с каким составом каталонцы наконец найдут свою колею.

Два триумфа в Примере, Кубок Короля, Суперкубок Испании, два полуфинала Лиги чемпионов – все это очень достойный результат, но не когда ты тренер Барселоны. В январе Эрнесто Вальверде покинул каталонский гранд и фанатам показалось, что главный корень проблем клуба уничтожено.

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Кике Сетьен, неожиданно сел в кресло тренера "блаугранас" на экваторе зимнего трансферного окна, сосредоточился на знакомстве с внутренней кухней клуба, и логично, что Барсы почти не было видно рынке игроков. Однако уже летом 61-летний испанец рассчитывает пошуметь новыми исполнителями. SunSport попытался предсказать, какой состав действующего чемпиона Испании мы увидим в следующем сезоне, и почему именно он станет спасительным для тонущего корабля.

Голкипер

Здесь не обязательно быть экспертом, ведь Тер Штеген является оптимальным вариантом для Сетьена. Умение немецкого голкипера работать ногами и быть "стартером" для атак каталонцев – делает его персону пока незаменимой в воротах.

Защита

Крайние фланги обороны будут под опекой Жорди Альбы и Серхи Роберто. Оба являются воспитанниками Барселоны и понимают "кройфовский" стиль игры, который так отчаянно пытается вернуть себе команда. Альба и Роберто часто покидают свои владения для фланговых атак, поэтому предпоследний рубеж защиты будет на плечах Жерара Пике и Клемана Лангле. Если Самюэль Умтити останется в Каталонии, то также сможет выступать секундантом этого дуэта.

Полузащита

Центр поля является важнейшей составляющей для традиционной схемы Барсы 4-3-3 и главным "мозгом" этой формации является Серхио Бускетс. 31-летний хав уже несколько лет является безальтернативным плеймейкером команды, который продолжает искать на поле Хави и Иньесту. И хотя легенды уже давно покинули клуб, но молодой Фрэнки де Йонг пытается хотя бы приблизиться к ним. В пару к нидерландцу "блаугранас" могут пригласить Джека Грилиша. Хавбек Астон Виллы уже привлек внимание к своему таланту не только грандов АПЛ, но и других европейских клубов. При нынешних ценах, 70 млн евро – это уже не так и большая сумма за игрока, который имеет шанс идеально вписаться в каталонскую дрим-тим.

Атака

"Пошумели и хватит" – именно так можно описать скандал в Барсе вокруг конфликта Лионеля Месси и Эрика Абидаля. Европейские гранды уже потирали руки в надежде, что аргентинец захочет сменить команду, но тревога оказалась ложной и Месси остается.

Луис Суарес хоть и временно находится в лазарете Барселоны, но уже имеет статус ветерана, а молодой Усман Дембеле из-за своих повреждений почти не появляется на поле. Скауты Барселоны нашли выход в Арсенале, Обамеянг уже летом может присоединиться к команде Сетьена, что подтвердил технический секретарь испанского клуба.

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Одним из величайших открытий нынешнего сезона АПЛ стал воспитанник Барсы Адама Траоре. Нападающий Вулверхэмптона демонстрирует невероятную форму. Его физические данные и мастерство заставили пожалеть руководство "блаугранас", что в 2015 году отпустили игрока. Уже несколько месяцев ходят слухи, что Барселона хочет вернуть Траоре. Его разрушительный стиль может очень понадобиться каталонцам на пути к возвращению на доминирующий путь.

Сможет ли такой вариант Барселоны снова наводить ужас на футбольную Европу – история покажет. Сетьену нужно перестать радоваться, что он осуществил свою мечту, возглавив Барселону, а перейти к реальным действиям, которые в перспективе дадут результат.

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