Реал та Барселона планують завадити трансферним планам Манчестер Юнайтед

Півзахисник Астон Вілли Джек Гріліш потрапив до списку інтересів обох іспанських грандів.

Реал та Барселона зацікавлені в послугах Джека Гріліша з Астон Вілли, повідомляє AS.

Гріліш погодився на трансфер в Манчестер Юнайтед, – Goal

Зазначається, що гравець вирішив покинути свій клуб по завершенні сезону. Єдиною проблемою для іспанських грандів може стати Манчестер Юнайтед – гравець начебто погодився приєднатись до "червоних дияволів". Додамо, що Гріліш збирає найбільше фолів серед усіх гравців топ-5 ліг – проти англійця правила порушують в середньому 5 разів за гру.

До слова, Гріліш є капітаном Астон Вілли, в складі якої провів 27 матчів в поточному сезоні та записав до свого активу 9 голів та 7 асистів. За даними Transfermarkt, вартість Джека становить 35 млн євро.

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