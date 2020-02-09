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Грилиш согласился на трансфер в Манчестер Юнайтед, – Goal

11:40 102 Читати українською
Грилиш согласился на трансфер в Манчестер Юнайтед, – Goal
Джек Грилиш / Reuters

Полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш может стать игроком Манчестер Юнайтед по завершении текущего сезона.

Грилиш дал согласие на трансфер в Манчестер Юнайтед, утверждает Goal.com.

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По информации источника, формальных переговоров между сторонами еще не было, однако 24-летний хавбек дал добро на свой переход в "красных дьяволов", и уже начал подыскивать себе новый дом в Манчестере. Добавим, что Грилиш стал целью манкунианцев после отказа Джеймса Мэддисона.

К слову, Грилиш является капитаном Астон Виллы, в составе которой провел 27 матчей в текущем сезоне и записал в свой актив 9 голов и 7 ассистов.

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