Мадридцы видят в Холанде альтернативу главной звезде нападения Реала – Кариму Бензему, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

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Эрлинга хотят подписать по завершении сезона 2022/23, когда должен завершиться контракт французского форварда. Впрочем, сам Бензема намерен продолжить соглашение. Что касается Манчестер Сити, то чемпион Англии не переживает из-за клаусулы в контракте норвежца, которая активируется в 2024 году.

Напомним, в активе 22-летнего норвежца уже 20 голов за Ман Сити во всех турнирах при 13 сыгранных матчах. Бензема пропустил немалое количество поединков из-за травмы, но успел отличиться 4 голами и ассистом в 8 матчах.

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