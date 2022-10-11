Мадридці бачать у Холанді альтернативу головній зірці нападу Реала – Каріму Бензема, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

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Ерлінга хочуть підписати після завершення сезону 2022/23, коли має завершитись контракт французького форварда. Втім, сам Бензема має намір продовжити угоду. Щодо Манчестер Сіті, то чемпіон Англії не переймається через клаусулу в контракті норвежця, яка активується в 2024 році.

Нагадаємо, в активі 22-річного норвежця вже 20 голів за Ман Сіті у всіх турнірах при 13 зіграних матчах. Бензема пропустив чималу кількість поєдинків через травму, але встиг відзначитись 4 голами та асистом у 8 матчах.

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