Чемпионат Англии 2022/23, 10-й тур

Манчестер Сити – Саутгемптон – 4:0

Голы: Канселу, 20, Фоден, 32, Марез, 49, Холанд, 65

Челси – Вулверхэмптон – 3:0

Голы: Хаверц, 45+3, Пулишич, 54, Броя, 90

Ньюкасл – Брентфорд – 5:1

Голы: Гимараеш, 21, 56, Мерфи, 28, Альмирон, 82, Пиннок, 90 (автогол) – Тони, 54 (пен)

Борнмут – Лестер Сити – 2:1

Голы: Билинг, 68, Кристи, 71 – Дака, 10

Брайтон – Тоттенхэм – начало в 19:30

Манчестер Сити в родных стенах принимал Саутгемптон, учинив очередной разгром. Его начало заложил Канселу, который открыл счет на 20-й минуте - Жоау принял проникающую передачу от Фодена, переиграл Уокера-Питерса и пробил в дальний угол. На 32-й Фил добавил к ассисту гол, вырвавшись на рандеву с голкипером и перебросив его. На старте второго тайма Марез принял заброс от Родри и метров с девяти вколотил третий гол, а на 65-й Холанд замкнул прострел Канселу – 4:0.

Де Брюйне в этой встрече отдал 94-ю голевую передачу в АПЛ, превзойдя Давиду Силва и став лучшим ассистентом "горожан" в турнире. Холанд же забил 15-й гол в чемпионате Англии, отличившись в седьмом матче подряд.

Челси в параллельной встрече одолел Вулверхэмптон. Лондонцы доминировали в первом тайме, но открыть счет удалось только в компенсированное время – это Хаверц перевесил Семеду и замкнул филигранный кросс от Маунта. На старте второго тайма "пенсионеры" удвоили свое преимущество усилиями Пулишича. Кристиан обыгрался в стеночку с Маунтом, вышел один на один с Са и подбросил сферу над ним – 2:0.

Хаверц на 58-й попытался сделать то же самое, но на этот раз голкипер справился. После этого игра успокоилась, однако на 90-й минуте Челси таки устроил разгром – голом отметился Броя. 3:0 Лондонцы набрали 16 очков и поднялись на четвертую позицию.

Ньюкасл в родных стенах сокрушил Брентфорд, хотя первый гол забили именно гости. Его не засчитали из-за офсайда, а "сороки" в ответ отгрузили аж пять мячей! Два провел Бруну Гимараеш – с момента дебюта в Англии в январе бразилец отметился седьмым голом. Ни один футболист тайн-уирцев за последние 10 месяцев столько не забивал.

Брентфорд размочил счет на старте второго тайма с пенальти, который реализовал Тоуни. Он забил все 7 пенальти в АПЛ – кстати, 100-процентный показатель с 11-метровых имели только Яя Туре (11/11) и Димитар Бербатов (9/9).

Лестер после первой победы в сезоне снова проиграл. На этот раз обидчиком стал Борнмут – "вишенки" пропустили на 10-й минуте в результате точного удара Дака, но забили два в ответ в середине второго тайма. 2:1! Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Лестер остался в зоне вылета.