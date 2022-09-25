У защитника Интера Милана Шкриняра есть два предложения от европейских грандов.

Контракт Шкриняра заканчивается летом 2023 года, из-за чего он остается в поле зрения Реала, сообщает Mundo Deportivo.

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Мадридцы надеются переманить словацкого центрбека на правах свободного агента. Интересно, что прошлым летом Шкриняра пытался подписать ПСЖ, который попытается помешать Реалу подписать защитника и сейчас. Парижане попытаются оформить трансфер уже зимой, но Интер не будет уступать в цене – миланцы хотят 70 млн евро.

Добавим, что Шкриняр выступает за "нерадзурри" с 2017 года, где стал игроком мирового класса. В общей сложности он сыграл за Интер в 224 поединках, отличившись 11 голами и 4 ассистами.

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