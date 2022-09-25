Контракт Шкріняра завершується влітку 2023 року, через що він залишається у полі зору Реала, повідомляє Mundo Deportivo.

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Мадридці сподіваються переманити словацького центрбека на правах вільного агента. Цікаво, що минулого літа Шкріняра намагався підписати ПСЖ, який спробує завадити Реалу підписати захисника і цього разу. Парижани спробують оформити трансфер вже взимку, але Інтер не буде поступатись у ціні – міланці хочуть 70 млн євро.

Додамо, що Шкріняр виступає за "нерадзуррі" з 2017 року, де став гравцем світового класу. Загалом він зіграв за Інтер в 224 поєдинках, відзначившись 11 голами та 4 асистами.

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