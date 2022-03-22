Авторы Goal сформировали топ-50 главных талантов среди футболистов, родившихся после 1 января 2003 года. В списке оказалось больше всего англичан – 8. По 5 бразильцев и французов, чуть меньше немцев, испанцев и нидерландцев. Очень много юношей, уже успевших заявить о себе в большом футболе.

Первое место занял Джуд Беллингем, который в 18 лет демонстрирует невероятную стабильность в дортмундской Борусии. На втором месте также звезда Бундеслиги – 18-летний лидер Байера Флориан Вирц. Тройку дополнил бриллиант Барселоны Гави. В топ-10 аж 5 представителей Бундеслиги.

4. Джамал Мусиала (Бавария, Германия)

5. Харви Эллиотт (Ливерпуль, Англия)

6. Райан Шерки (Лион, Франция)

7. Девайн Ренсх (Аякс, Нидерланды)

8. Юссуфа Мукоко (Боруссия Д, Германия)

9. Беньямин Шешко (Зальцбург, Словения)

10. Рикардо Пепи (Аугсбург, США)

На 11 месте должен был быть российский футболист, но издание решило поддержать бан ФИФА и УЕФА и не рекламировать сборную окупантов и клубы из страны-захватчицы. Goal просто оставил пустоту на месте россиянина.

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