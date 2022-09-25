19-летний талант находится на радарах Реала, МЮ, Ливерпуля, Ман Сити и Челси. "Шмели" уже объявили ценник всем клубам – 150 миллионов евро.

Клопп озвучил единственную проблему с интересом Ливерпуля к Беллингему

Однако, как сообщает Mundo Deportivo , Дортмунд готов отпустить Беллингема и за 83 миллиона, однако эту сумму заинтересованный клуб должен перевести на счета сразу одним платежом. Пока это условие сложно выполнить едва ли не всем командам, которые хотят англичанина.

Реал видит в Джуде идеальную замену Модричу в полузащите. Сам футболист вроде бы хочет переехать на Сантьяго Бернабеу, помочь в этом могут хорошие отношения между клубами.

В Англии лидером в борьбе считают Ливерпуль, хотя также не забывают о козыре Ман Сити – Эрлинге Холанде. С норвежцем Беллингем очень хорошо дружил в Дортмунде, поэтому не исключено, что возможное воссоединение с ним станет стимулом для переезда в Манчестер.