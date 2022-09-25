Боруссия Д предлагает скидку 57 миллионов на Беллингема – Реал будет бороться с 4-мя топ-клубами Англии
Полузащитник Боруссии Дортмунд и сборной Англии Джуд Беллингем стал лакомым кусочком для топ-клубов Европы.
19-летний талант находится на радарах Реала, МЮ, Ливерпуля, Ман Сити и Челси. "Шмели" уже объявили ценник всем клубам – 150 миллионов евро.
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Однако, как сообщает Mundo Deportivo, Дортмунд готов отпустить Беллингема и за 83 миллиона, однако эту сумму заинтересованный клуб должен перевести на счета сразу одним платежом. Пока это условие сложно выполнить едва ли не всем командам, которые хотят англичанина.
Реал видит в Джуде идеальную замену Модричу в полузащите. Сам футболист вроде бы хочет переехать на Сантьяго Бернабеу, помочь в этом могут хорошие отношения между клубами.
В Англии лидером в борьбе считают Ливерпуль, хотя также не забывают о козыре Ман Сити – Эрлинге Холанде. С норвежцем Беллингем очень хорошо дружил в Дортмунде, поэтому не исключено, что возможное воссоединение с ним станет стимулом для переезда в Манчестер.
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