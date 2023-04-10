Контракт Дани Ольмо с РБ Лейпциг заканчивается в 2024 году, и он еще не принял предложение о продлении.

Реал начал операцию по переманиванию атакующего полузащитника РБ Лейпциг Дани Ольмо. Как информирует Relevo, мадридский клуб открыл предварительные контакты с представителем игрока.

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Ранее спортивный директор немецкого клуба Макс Эберль выразил желание продлить сотрудничество с испанцем, на что сам Ольмо выдвинул ряд условий. Игрок хочет видеть чёткий спортивный проект, который позволил бы РБ Лейпциг всерьёз сражаться за титулы. Именно это ему было обещано в январе 2020 года, когда он переходил в РБ Лейпциг из загребского Динамо. Сообщается, что экономический фактор для него на данном этапе профессиональной карьеры вторичен.

Согласно источнику, Эберль заверил Ольмо в том, что всё будет именно так – сам Дани будет находиться в центре всего проекта.

Контракт Ольмо с РБ Лейпциг рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне Ольмо отличился за команду 4 голами и 4 ассистами во всех турнирах. По итогам 27 туров Бундеслиги "быки" занимают четвёртое место в турнирной таблице.

Напомним, что с 2007 по 2014 года Дани находился в академии Барселоны, откуда перебрался в загребское Динамо.

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