В субботу в 27-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 27-й тур

Фрайбург – Бавария – 0:1

Гол: де Лигт, 52

Боруссия Д – Унион Берлин – 2:1

Голы: Мален, 28, Мукоко, 80 – Беренс, 61

Байер – Айнтрахт – 3:1

Голы: Адли, 10, Диаби, 35, Азмун, 90+5 – Соу, 74

Майнц – Вердер – 2:2

Голы: Ажорк, 85, Вайпер, 90+4 – Стаге, 87, Фюлькруг, 90+5

Аугсбург – Кельн – 1:3

Голы: Варгас, 29 – Скири, 7, Мартель, 16, Майна, 59

Герта – РБ Лейпциг – 0:1

Гол: Айдара, 40

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Бавария на выезде одолела Фрайбург. Судьбу матча решил единственный гол, забитый де Лигтом после перерыва. Как следствие, мюнхенцы продолжают возглавлять турнирную таблицу, опережая ближайшего конкурента на 2 очка.

Дортмундская Боруссия одержала важнейшую победу над одним из конкурентов в борьбе за Салатницу – Унионом. Мален открыл счет в середине первого тайма, а Беренс после перерыва восстановил статус-кво. Мукоко за 10 минут до конца матча удалось вывести "шмелей" вперед и они своего уже не отдали. Подопечные Эдина Терзича дышат в затылок Баварии.

Продолжает уверенное шествие Байер. На этот раз жертвой "фармацевтов" стал Айнтрахт, которому леверкузенцы отгрузили три мяча. "Орлов" хватило лишь на гол престижа, что значительно ухудшило их шансы в борьбе за Лигу чемпионов.

Настоящее безумие устроили Майнц и Вердер. Середняки турнирной таблицы шли с нулями на табло до 85-й минуты, пока Ажорк не вывел хозяев вперед. Через две минуты Стаге восстановил статус-кво. Уже в добавленное время Майнц снова забил и, казалось, закрыл матч. Однако Фюлькруг через минуту во второй раз сделал счет ничейным.

В еще одной встрече Кельн на выезде разбил Аугсбург. "Козлы" забили два быстрых гола, но в середине тайма пропустили в ответ, сохранив интригу на второй тайм. После перерыва, однако, гостям удалось забить третий раз и обойти соперника в таблице.

В последнем матче дня РБ Лейпциг на выезде одолел Герту. Берлинцы пропустили единственный гол в конце первого тайма, но этого оказалось достаточно для победы "быков". "Старая дама" продолжает оставаться в зоне вылета, в свою очередь "быки" воспользовались осечками конкурентов и поднялись в топ-4 Бундеслиги.

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