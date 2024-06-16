Бывший наставник дортмундской Боруссии Юрген Клопп с нетерпением ждет, когда Нури Шахин приступит к работе на посту.

"Нури всего 35, он очень молодой тренер. Но я начинал в таком же возрасте. Верю, что после роскошной игровой карьеры он также станет суперовым тренером. Конечно, я желаю ему максимального успеха в Боруссии", – сказал Клопп для Bild am Sonntag.

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Боруссия назначила Шахина главным тренером после отставки Эдина Терзича. Нури зимой пришел в клуб в статусе ассистента, покинув турецкий Антальяспор, где набирался первого тренерского опыта.

Шахин дважды выступал за Дортмунд под руководством Клоппа. Еще до трансфера в Реал он выиграл с Юргеном Бундеслигу. Затем после неудачных периодов в Мадриде и Ливерпуле турок вернулся и застал тренера еще на сезон в Боруссии.

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