Бавария смирилась с тем, что Дэвис может покинуть клуб бесплатно, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

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Альфонсо хочет перейти в мадридский Реал и использует это, как рычаг в переговорах с немецким клубом. Бавария хочет продолжить сотрудничество с игроком и даже улучшила свое предложение по новому соглашению для Дэвиса, однако не планирует выплачивать ему 20 миллионов евро в год, на которые он рассчитывает.

Реал, со своей стороны, затягивает с предложением по Дэвису и планирует забрать его бесплатно в следующем году. Действующий контракт Дэвиса с Баварией рассчитан до июня 2025-го, после чего игрок сможет покинуть команду на правах свободного агента.

К слову, этом сезоне Дэвис сыграл за Баварию 42 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

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