Контракт Дані Ольмо з РБ Лейпциг закінчується у 2024 році, і він ще не прийняв пропозицію про продовження.

Реал почав операцію з переманювання атакувального півзахисника РБ Лейпциг Дані Ольмо. Як інформує Relevo, мадридський клуб відкрив попередні контакти з представником гравця.

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Раніше спортивний директор німецького клубу Макс Еберль висловив бажання продовжити співпрацю з іспанцем, на що сам Ольмо висунув низку умов. Гравець хоче бачити чіткий спортивний проєкт, який дозволив би РБ Лейпциг всерйоз боротися за титули. Саме це йому пообіцяли в січні 2020 року, коли він переходив у РБ Лейпциг із загребського Динамо. Повідомляється, що економічний фактор для нього на даному етапі професійної кар'єри вторинний.

Згідно з джерелом, Еберль запевнив Ольмо в тому, що все буде саме так – сам Дані буде перебувати в центрі всього проєкту.

Контракт Ольмо з РБ Лейпциг розрахований до літа 2024 року. У цьому сезоні Ольмо відзначився за команду 4 голами і 4 асистами у всіх турнірах. За підсумками 27 турів Бундесліги "бики" посідають четверте місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що з 2007 до 2014 року Дані перебував в академії Барселони, звідки перебрався в загребське Динамо.

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