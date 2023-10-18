Реал готовится к подписанию звезды Баварии и ищет замену легенде – фулбек Шахтера в списке потенциальных новичков
Главный мадридский клуб определился с основными целями на трансферном рынке, сохраняя курс на плавную замену бывших звезд.
Руководство Реала очертило видение состава на следующий сезон. Согласно информации Relevo, Мадрид планирует усиление на обоих флангах обороны. Приоритетной целью мадридцев является левый фулбек Баварии – Альфонсо Дэвис.
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Обновление на позиции правого защитника является проектным для "сливочных". Сейчас её занимает 31-летний Дани Карвахаль, контракт которого истекает летом 2025 года. Его дублером остаётся 32-летний Лукас Васкес, соглашение которого заканчивается в июне 2024-го. В клубе ими довольны, однако оба футболиста не входят в средне- и долгосрочные планы Реала.
На позицию правого защитника мадридцы ищут игрока, который не заменил бы Карвахаля сразу, но сделал это позже. Мадриду нужен молодой, физически развитый исполнитель, который может потянуть задачи в матчах самого высокого уровня. Футболисты молодежного состава не убедили в соответствии этим критериям.
Фаворитом скаутского отдела во главе с Хуни Калафатом всегда был Рис Джеймс. Впрочем, трансфер 23-летнего латераля Челси ближайшим летом осуществить будет трудно. Сообщается, что в поисках правого фулбека Реал ныне ориентируется на немецкий рынок.
В клубе также не исключают продления контракта с Васкесом, ведь испанец является очень важным игроком в раздевалке. Также руководство продолжает размышлять над будущим Винисиуса Тобиаса – аренда фулбека Шахтера завершается летом 2024-го. 19-летний бразилец продолжает выступления за Кастилью, но пока не может прорваться в главную команду.
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