Руководство Реала очертило видение состава на следующий сезон. Согласно информации Relevo, Мадрид планирует усиление на обоих флангах обороны. Приоритетной целью мадридцев является левый фулбек Баварии – Альфонсо Дэвис.

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Обновление на позиции правого защитника является проектным для "сливочных". Сейчас её занимает 31-летний Дани Карвахаль, контракт которого истекает летом 2025 года. Его дублером остаётся 32-летний Лукас Васкес, соглашение которого заканчивается в июне 2024-го. В клубе ими довольны, однако оба футболиста не входят в средне- и долгосрочные планы Реала.

На позицию правого защитника мадридцы ищут игрока, который не заменил бы Карвахаля сразу, но сделал это позже. Мадриду нужен молодой, физически развитый исполнитель, который может потянуть задачи в матчах самого высокого уровня. Футболисты молодежного состава не убедили в соответствии этим критериям.

Фаворитом скаутского отдела во главе с Хуни Калафатом всегда был Рис Джеймс. Впрочем, трансфер 23-летнего латераля Челси ближайшим летом осуществить будет трудно. Сообщается, что в поисках правого фулбека Реал ныне ориентируется на немецкий рынок.

В клубе также не исключают продления контракта с Васкесом, ведь испанец является очень важным игроком в раздевалке. Также руководство продолжает размышлять над будущим Винисиуса Тобиаса – аренда фулбека Шахтера завершается летом 2024-го. 19-летний бразилец продолжает выступления за Кастилью, но пока не может прорваться в главную команду.

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