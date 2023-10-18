Керівництво Реала окреслило бачення складу на наступний сезон. Згідно з інформацією Relevo, Мадрид планує підсилення на обох флангах оборони. Пріоритетною ціллю мадридців є лівий фулбек Баварії – Альфонсо Девіс.

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Оновлення на позиції правого захисника є проєктним для "вершкових". Зараз її займає 31-річний Дані Карвахаль, контракт якого спливає влітку 2025 року. Його дублером залишається 32-річний Лукас Васкес, угода якого добігає кінця у червні 2024-го. У клубі ними задоволені, однак обидва футболісти не входять у середньо- та довгострокові плани Реала.

На позицію правого захисника мадридці шукають гравця, який не замінив би Карвахаля одразу, але зробив це згодом. Мадриду потрібен молодий, фізично розвинений виконавець, який зможе потягнути завдання в матчах найвищого рівня. Футболісти молодіжного складу не переконали у відповідності цим критеріям.

Фаворитом скаутського відділу на чолі з Хуні Калафатом завжди був Ріс Джеймс. Втім, трансфер 23-річного латераля Челсі найближчим літом здійснити буде важко. Повідомляється, що у пошуках правого фулбека Реал нині орієнтується на німецький ринок.

У клубі також не виключають продовження контракту з Васкесом, адже іспанець є дуже важливим гравцем у роздягальні. Також керівництво продовжує роздумувати над майбутнім Вінісіуса Тобіаса – оренда фулбека Шахтаря завершується влітку 2024-го. 19-річний бразилець продовжує виступи за Кастілью, але поки що не може прорватись у головну команду.

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