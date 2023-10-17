Нападающий Жироны и сборной Украины Артем Довбик рассказал о первых месяцах в новом клубе и своих целях в чемпионате Испании.

– За 9 матчей в Жироне ты забил 3 мяча. Доволен ли таким показателем?

– Ну, показатель неплохой, но могло быть лучше, потому что было два матча, где я не реализовал свои моменты. Думаю, это психологический момент, потому что это мой дебютный сезон в Ла Лиге. Сейчас немного адаптировался и, думаю, в таких ситуациях буду действовать по-другому.

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– Есть ли какая-либо цель относительно забитых голов в сезоне?

– Нет, цель – только помогать клубу. Хочется, чтобы Жирона была в еврокубках

– Какие вообще задачи стоят перед Жироной? Как ты считаешь, готовы ли вы бороться за еврокубки и требуют ли этого от вас?

– Мы очень хорошо стартовали в чемпионате, поэтому, думаю, сейчас все ждут от нас большего, чем просто быть в середине Ла Лиги. Поэтому перед командой стоит задача попасть в еврокубки.

– Руководство четко озвучивает это?

– Мы видим, как играет команда, и, думаю, сами игроки уже чувствуют, что после такого старта нужно закрепиться наверху.

– Была игра с Реалом, к сожалению, там не удалось победить. Можно ли сказать, что это был высший класс Реала? Или причина в каких-то нереализованных моментах?

– Реал – такая команда, что если ты не реализуешь против нее свои моменты, то тебя накажут за это. У нас было два очень хороших момента в начале игры, мы, к сожалению, их не реализовали. У Реала класс игроков такой, что они не дают возможности повторить такие же моменты на футбольном поле. Да, класс игроков Реала очень высок. Если ты не реализуешь, то они обязательно накажут тебя, что с нами и произошло.

– Но все люди. Как ты думаешь, мог бы когда-нибудь играть в Реале?

– Все возможно, почему нет? Хотелось бы.

– С Луниным после игры переговорили, словами перевернулись?

– Да, поговорили. Он сказал, что Жирона показывает симпатичный футбол и что им было бы тяжело, если бы мы реализовали хотя бы один момент. Поговорили немного и все, на том закончилось, – рассказал Артем Довбик в эфире ВЗБІРНА.

Напомним, нападающий сборной Украины в 9-ти матчах за Жирону забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Каталонская команда стала открытием начала сезона в Ла Лиге, занимая второе место турнирной таблицы – выше только мадридский Реал.

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