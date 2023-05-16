Мадридский гранд совсем скоро начнет активно торговаться с Боруссией Дортмунд за Джуда Беллингема.

"Бланкос" согласовали условия долгосрочного контракта с 19-летним английским хавбеком еще 2 недели назад. Теперь в Мадриде уже готовят официальное предложение "шмелям", сообщает Фабрицио Романо.

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Реал не хочет спешить и с уважением относится к Боруссии, поэтому не будет отвлекать ее от чемпионской гонки с Баварией в Бундеслиге. Предложение поступит в Дортмунд, только когда судьба титула будет решена.

Испанский гранд уже давно следит за Беллингемом и, похоже, выиграл конкуренцию у Манчестер Сити, Ливерпуля и других топ-клубов, тоже жаждавших его подписания.

По информации прессы, Джуд обойдется "бланкос" в около 150 миллионов евро. Эта сумма устраивает как германский, так и испанский коллективы.

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