В заключительном матче дня дортмундская Боруссия принимала тезок из Менхенгладбаха. "Шмели" продолжают погоню за чемпионством, отставая от Баварии на один пункт. Мюнхенцы свой поединок уже сыграли, разбив Шальке, поэтому "черно-желтым" надо было кровь из носу побеждать, чтобы сохранить вышеупомянутую очковую дистанцию. В свою очередь, "жеребцы" уже решили вопрос сохранения прописки в Бундеслиге и потеряли шансы на еврокубки, поэтому могли играть в свое удовольствие и испортить жизнь сопернику.

Бавария в погоне за Салатницей уничтожила Шальке, Унион перестрелял Фрайбург и вытеснил конкурента из зоны ЛЧ

Уже на 5-й минуте хозяева вышли вперед: Алле решился на удар с линии штрафной, защитник заблокировал и дезориентировал голкипера, а Мален был первым на мяче, добив в пустые ворота. Ближе к середине тайма Нойхаус в собственной штрафной завалил Алле и Беллингем с пенальти удвоил преимущество дортмундцев.

Не прошло и двух минут, как отличился уже сам Алле, эффектно замкнув пяткой с близкого расстояния передачу Малена. На 32-й минуте вышеупомянутая пара повторила комбинацию, записав себе в актив дубли (из голов и ассистов).

Почти сразу гости имели шанс размочить счет: после навеса со штрафного Кобель не сумел зафиксировать мяч в руках и выпустил его перед собой, но добить никто не успел. В ответ Мален нанес сумасшедший удар в дальний угол – кипер в сногсшибательном прыжке перевел на угловой.

После перерыва хозяева продолжили терроризировать оборону соперника и лишь нефарт и уверенная игра Яна Ольшовски спасали Менхенгладбах он надругательства. В середине второго тайма арбитр придумал пенальти в ворота "шмелей", который реализовал Бенсебаини. Нец, после выхода на поле, сразу мог забивать второй гол "жеребцов", но после его удара в уже пустые ворота мяч с линии выбил Зюле.

Несмотря на это, гости не останавливались и за 5 минут до завершения поединка Штиндль дальним ударом зажег интригу. Через мгновение он же едва не оформил дубль с близкого расстояния – спасла мгновенная реакция Кобеля. На 5-й добавленной минуте хозяева поставили жирную точку в матче: после удара со штрафного Рейна добил сферу в сетку из-за неуверенной игры голкипера.

Победа принесла Боруссии Д 67 очков и оставила на второй строчке турнирной таблицы – теперь надо обязательно выигрывать в двух последних турах и надеяться на осечку Баварии (мюнхенцев на следующей неделе ждет супербитва с претендентом на бронзу – РБ Лейпциг).

Кёльн победил Герту в феерическом матче с семью голами, оставив берлинцев на дне таблицы