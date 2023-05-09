"Шмели" думают о своем будущем и стремятся оставить в команде Джуда Беллингема. Руководство немецкого клуба еще раз попыталось договориться с англичанином.

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Как сообщает Bild, Боруссия предложила полузащитнику зарплату в 14 миллионов евро и контракт сроком до 2026 года. Отмечается, что Беллингем отказался. Он окончательно принял решение, что присоединится к мадридскому Реалу летом. Испанский гранд и игрок уже обсудили ключевые моменты сделки. На данный момент осталось только договориться с Борусией, которая попросит за своего лидера около 150 миллионов евро.

Напомним, что Беллингем выступает за немецкую команду с 2020 года. В составе "шмелей" он провел 131 матч, забил 23 гола и сделал 25 результативных передач.

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