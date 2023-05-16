"Бланкос" узгодили умови довгострокового контракту з 19-річном англійським хавбеком ще 2 тижні тому. Тепер у Мадриді вже готують офіційну пропозицію "джмелям", інформує Фабріціо Романо.

Борусія Д зробила неймовірну пропозицію Беллінгему – відоме рішення гравця

Реал не хоче поспішати і з повагою ставиться до Борусії, тому не буде відволікати її від чемпіонських перегонів з Баварією у Бундеслізі. Пропозиція надійде у Дортмунд лише тоді, коли доля титулу буде вирішена.

Іспанський гранд вже давно стежить за Беллінгемом і, схоже, виграв конкуренцію у Манчестер Сіті, Ліверпуля та інших топ-клубів, які теж жадали його підписання.

За інформацією преси, Джуд обійдеться "бланкос" у близько 150 мільйонів євро. Ця сума влаштовує як німецький, так і іспанський колективи.

Борусія Д ледь не розгубила перевагу у 4 м'ячі з Борусією М – "джмелі" продовжують боротьбу за чемпіонство з Баварією