Действующее соглашение бразильца рассчитано до лета 2024-го, но мадридцы заранее стремятся решить все вопросы с будущим игрока. В ближайшие месяцы Реал предложит вингеру новый контракт до 2027 года. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

Винисиус раскрыл причины своего прогресса

Флорентино Перес одним из первых одобрил сохранение игрока сборной Бразилии. Очевидно, не обойдется без повышения зарплаты, ведь в последнее время Винисиус серьезно прибавил.

В текущем сезоне 21-летний вингер стал одним из лидеров Реала. В его активе 34 матча, 16 голов и 10 ассистов – лучший сезон Винисуса в Мадриде.

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