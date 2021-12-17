"Думаю, я добавил во многих аспектах, но в первую очередь – спокойствие в игре. Я делаю некоторые вещи спокойнее и качественнее. Когда команда в порядке, это положительно влияет и на меня".

Главная причина хороших результатов Реала – самоотдача каждого игрока. Особенно это касается работы в обороне, работающей феноменально. Это очень облегчает жизнь нам, форвардам", – цитирует Винисиуса Sport.es.

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Реал оторвался от конкурентов в Примере и несется к чемпионству. А Винисиус в этом сезоне превратился в звезду. Он уже не транжирит десятки моментов, а забивает красивые голы. У Вини 10+4 в чемпионате и 2+3 в Лиге чемпионов.