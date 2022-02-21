Мадридський клуб хоче винагородити Жуніора Вінісіуса за розкішні виступи в поточному сезоні.

Чинна угода бразильця розрахована до літа 2024-го, але мадридці заздалегідь прагнуть вирішити всі питання з майбутнім гравця. У найближчі місяці Реал запропонує вінгеру новий контракт до 2027 року. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо в Twitter.

Вінісіус розкрив причини свого прогресу

Флорентіно Перес одним із перших схвалив збереження гравця збірної Бразилії. Очевидно, не обійдеться без підвищення зарплатні, адже останнім часом Вінісіус суттєво додав.

У поточному сезоні 21-річний вінгер став одним із лідерів Реала. В його активі 34 матчів, 16 голів і 10 асистів – найкращий сезон Вінісуса в Мадриді.

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