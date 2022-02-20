Лунин оказался в символической команде Реала "на выход" – Marca назвала аргументы для ухода украинца из Мадрида
Голкиперу Реала Андрею Лунину уже прочат скорый уход из мадридского клуба.
Издание Marca составило символическую команду Реала из игроков, не получающих регулярное игровое время в команде. В составе нашлось место таким звездам как Марсело, Эден Азар, Иско и Бейл, а место в воротах досталось Андрею Лунину.
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"Он не сыграл в матче Кубка Испании против Атлетика, хотя должен был получить игровую практику. Андрей не может выдержать конкуренции с Тибо Куртуа. Лунин не сыграл до сих пор в Ла Лиге, ограничившись лишь двумя кубковыми встречами еще до Бильбао: с Алькояно и Эльче. Украинцу нужно больше минут и прямо сейчас не исключено, что уже летом у Лунина будет новая команда", – отмечает Marca.
Добавим, что Лунин сыграл в 2 матчах за Реал в этом сезоне в Кубке Испании, в которых дважды пропустил. Во всех остальных поединках место в воротах доставалось Тибо Куртуа.
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