Издание Marca составило символическую команду Реала из игроков, не получающих регулярное игровое время в команде. В составе нашлось место таким звездам как Марсело, Эден Азар, Иско и Бейл, а место в воротах досталось Андрею Лунину.

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"Он не сыграл в матче Кубка Испании против Атлетика, хотя должен был получить игровую практику. Андрей не может выдержать конкуренции с Тибо Куртуа. Лунин не сыграл до сих пор в Ла Лиге, ограничившись лишь двумя кубковыми встречами еще до Бильбао: с Алькояно и Эльче. Украинцу нужно больше минут и прямо сейчас не исключено, что уже летом у Лунина будет новая команда", – отмечает Marca.

Добавим, что Лунин сыграл в 2 матчах за Реал в этом сезоне в Кубке Испании, в которых дважды пропустил. Во всех остальных поединках место в воротах доставалось Тибо Куртуа.

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