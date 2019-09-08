Реал готов вернуться к трансферу ван де Беека следующим летом

Мадридский гранд не отказался от подписания одного из лидеров сенсационного Аякса.

Донни ван де Беек все еще может оказаться на Сантьяго Бернабеу, информирует AS.

Зидан убедил Мбаппе перейти в Реал следующим летом, – СМИ

Реал готов возобновить переговоры по полузащитнику летом 2020 года. Игрок сборной Нидерландов имел хорошие шансы присоединиться к команде Зинедина Зидана уже этим летом, однако француз сделал ставку на своего соотечественника – Поля Погба. В конце концов, чемпион мира остался в составе Манчестер Юнайтед, а ван де Беек начал сезон вместе с Аяксом.

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов хавбек амстердамцев провел 34 матча, в которых отметился 9-ю голами и 12-ю ассистами.

"Он тра*нул целый год его карьеры": фанаты Реала назвали "сукина сына", который не позволил Лунину остаться в Мадриде