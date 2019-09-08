toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИТВА - УКРАИНА ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Реал готов вернуться к трансферу ван де Беека следующим летом

15:10 33 Читати українською
Реал готов вернуться к трансферу ван де Беека следующим летом
Донни ван де Беек / Reuters

Мадридский гранд не отказался от подписания одного из лидеров сенсационного Аякса.

Донни ван де Беек все еще может оказаться на Сантьяго Бернабеу, информирует AS.

Зидан убедил Мбаппе перейти в Реал следующим летом, – СМИ

Реал готов возобновить переговоры по полузащитнику летом 2020 года. Игрок сборной Нидерландов имел хорошие шансы присоединиться к команде Зинедина Зидана уже этим летом, однако француз сделал ставку на своего соотечественника – Поля Погба. В конце концов, чемпион мира остался в составе Манчестер Юнайтед, а ван де Беек начал сезон вместе с Аяксом.

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов хавбек амстердамцев провел 34 матча, в которых отметился 9-ю голами и 12-ю ассистами.

"Он тра*нул целый год его карьеры": фанаты Реала назвали "сукина сына", который не позволил Лунину остаться в Мадриде

blog_ava
Конфликт игроков Динамо и Михайличенко после двух подряд неудач – стали известны новые подробности
14:09
1142
Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Аякс Аякс Трансферы Донни ван де Беек Донни ван де Беек Трансферы Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
36
мин
Рух
17:30
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук