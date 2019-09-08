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Реал готовий повернутися до трансферу ван де Беека наступного літа

15:10 104 Читать на русском
Реал готовий повернутися до трансферу ван де Беека наступного літа
Донні ван де Беек / Reuters

Мадридський гранд не відмовився від підписання одного з лідерів сенсаційного Аякса.

Донні ван де Беек все ще може опинитися на Сантьяго Бернабеу, інформує AS.

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Реал готовий відновити переговори щодо півзахисника влітку 2020 року. Гравець збірної Нідерландів мав хороші шанси приєднатися до команди Зінедіна Зідана вже цього літа, однак француз зробив ставку на свого співвітчизника – Поля Погба. Зрештою, чемпіон світу залишився у складі Манчестер Юнайтед, а ван де Беек розпочав сезон разом з Аяксом.

У минулому сезоні чемпіонату Нідерландів хавбек амстердамців провів 34 матчі, в яких відзначився 9-ма голами та 12-ма асистами.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Аякс Аякс Трансфери Донні ван де Беек Донні ван де Беек Трансфери Реал Мадрид
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