Реал готовий повернутися до трансферу ван де Беека наступного літа

Мадридський гранд не відмовився від підписання одного з лідерів сенсаційного Аякса.

Донні ван де Беек все ще може опинитися на Сантьяго Бернабеу, інформує AS.

Зідан переконав Мбаппе перейти в Реал наступного літа, – ЗМІ

Реал готовий відновити переговори щодо півзахисника влітку 2020 року. Гравець збірної Нідерландів мав хороші шанси приєднатися до команди Зінедіна Зідана вже цього літа, однак француз зробив ставку на свого співвітчизника – Поля Погба. Зрештою, чемпіон світу залишився у складі Манчестер Юнайтед, а ван де Беек розпочав сезон разом з Аяксом.

У минулому сезоні чемпіонату Нідерландів хавбек амстердамців провів 34 матчі, в яких відзначився 9-ма голами та 12-ма асистами.

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