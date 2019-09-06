"Он тра*нул целый год его карьеры": фанаты Реала назвали "сукина сына", который не позволил Лунину остаться в Реале

Экс-голкипер Реала Кейлор Навас прошел короткий путь от героя к негодяя из-за аренды Андрея Лунина в Вальядолид. Фанаты Реала возмущаются в социальных сетях.

Андрей Лунин тепло попрощался с Кейлором Навасом в последний день трансферного окна, хотя именно костариканский голкипер длительное время играл с его будущим. Около шести месяцев трехкратный победитель Лиги чемпионов регулярно менял собственные решения –шел, оставался, шел и снова оставался. Трансферная сага медленно начала надоедать, как фанатам, так и тренерскому штабу Реала во главе с Зинедином Зиданом. Последнему неоднократно приходилось отбиваться от неудобных вопросов журналистов о вратарском вопросе, а также воевать с руководством клуба – Флорентино делал безапелляционную ставку на Куртуа несмотря на то, что Кейлор был любимцем нового-старого тренера.

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Однако все это время за кулисами мыльной оперы по-мадридски оставался второстепенный актер, которому была отведена роль чуть ли не главного мученика. Лунину обещали место дублера Куртуа на сезон 2019/20, но неопределенность Наваса, решительно настроенного бороться с бельгийцем после прихода Зизу, сильно подкорректировала планы отдела спортивного планирования (это те ребята, которые занимаются комплектацией состава). В летнее межсезонье звездные голкиперы Реала мерялись всем, чем только могли. В конце концов ситуация стала настолько абсурдной, что оба начали одновременно "заливать" в соцсети видео с собственными сейвами.

Ситуация была доведена до точки кипения, пока Зидан все же не сообщил Кейлору окончательный вердикт: "Ты можешь остаться, но первым будет Куртуа". Костариканец вроде бы немного обиделся, но решил провести еще один сезон на Бернабеу и ждать осечки со стороны лучшего голкипера ЧМ-2018. Зато Лунин потерял даже мизерные шансы на игровую практику в первой команде Реала – вытеснить кого-то из этих монстров было просто невозможно, тем более после безумного застоя в Леганесе. После отказа Кейлора покидать Мадрид единственной опцией украинца была оренда в Вальядолид.

Реал пытался пристроить Лунина в клубе легендарного Роналдо перед стартом нового сезона, чтобы наш кипер не терял зря времени и быстрее влился в коллектив Серхио Гонсалеса. 14 августа Андрей официально оформил свою годовую аренду, даже не подозревая, что происходит в голове Кейлора. Словно нарочно дождавшись ухода украинца, "Эль Тико" начал серьезно размышлять над предложением ПСЖ. И это при том, что в последние дни трансферного окна "бланкос" вообще не искали нового голкипера. Куртуа, Навас, Альтубе – так должна была выглядеть вратарская иерархия на Бернабеу. 29 августа мадридская пресса анонсирует переговоры с парижанами, а уже через три дня соглашение становится реальностью. В обратном направления следует Ареола – испанцы банально не имели времени что-то придумывать.

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Поступок Наваса, одного из главных персонажей фантастической истории команды Зидана в Лиге чемпионов, изрядно разозлил поклонников королевского клуба. Фактически, только за один день он преодолел короткий путь от героя к негодяя. Фанаты не простили ему очередной аренды Лунина, который потерял роскошный шанс провести дебютный сезон в Мадриде. Еще больше масла в огонь подлил журналист издания AS Хосе Санчес Таверо собственным материалом о жизни арендованных игроков Реала: "Лунин снова оказался за спиной у Масипа. Надежность экс-кипера Барсы пока не оставляет украинцу никаких шансов. Если бы "дело Кейлора" произошло раньше, сейчас Лунин находился бы в составе Реала". Возмущенные "мадридистас", которые и без этого критиковали Кейлора в социальных сетях, сейчас вообще не подбирают слов.

"Я потею до самых я*ц из-за того, что Кейлора считают лучшим, чем Куртуа. Он – крот, жалкий партнер. Он создал весь этот беспорядок с Луниным, оставив клуб ни с чем. Кроме этого, Кейлор уже демонстрировал должный уровень, чтобы быть безапелляционным первым номером ".

"Многие из тех, кто сейчас защищает Наваса и уничтожает Куртуа, ранее отстаивали Касильяса перед Навасом. Но реальность такова, что Кейлор поступил, как ребенок, т**нув целый год карьеры Лунина".

"Меня уже за***ло выражать слова благодарности голкиперу, который был плохим партнером, сливал в прессу наш состав и не позволил Лунину стать вторым вратарем, уйдя перед тем, как его отдали в аренду".

"Кейлор оставил Мадрид с пустыми руками, хотя еще несколько месяцев назад заявлял, что не намерен уходить. Он принял это решение, когда Люку Зидана и Лунина отправили в аренду. Жалкий поступок. Несмотря на всю моя благодарность за то, что он сделал для Мадрида, я никогда ему не прощу".

"Кейлор поступил очень плохо, не рассказывайте мне здесь историй. Его сразу предупредили, что первым будет Куртуа. Не хочешь выполнять роль дублера, иди раньше – перед тем, как арендовали Лунина, а не за несколько дней до закрытия трансферного окна. Так не делается".

"Я благодарен за все, что ты делал для нас как спортсмен, но форма твоего прощания худшая из всех возможных – последний день, когда Лунин уже арендован. Пресса сильно вредит, когда преподносит тебя до небес".

"Это просто жалкая х**нь". Кейлор дождался, когда уйдет Лунин, чтобы т**нуть все спортивное планирование клуба, в котором еще нашлись фраера, которые упростили ему уход".

"Поступок Кейлора выглядел невежливо. Еще с марта он знал, что будет запасным, а когда второго голкипера отправили в аренду, он решил покинуть клуб".

"Тот, кто защищает Кейлора - не "мадридиста". Это просто свинство, что он покидает команду перед закрытием трансферного окна, когда Лунин уже в аренде. И перед этим он говорил, что останется. Иди на**й".

"Если Кейлор покидает Реал после аренды Лунина, он – подонок и сукин сын".

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