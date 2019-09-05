Зидан убедил Мбаппе перейти в Реал следующим летом, – СМИ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе после завершения нынешнего сезона может перебраться в чемпионат Испании.

Следующим летом форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в Реал, сообщает Sport.es.

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Согласно информации источника, "сливочные" уже контактировали с чемпионами Франции и футболистом этим летом, чтобы изучить возможности трансфера. При этом утверждается, что главный тренер Реала Зинедин Зидан смог даже убедить 20-летнего игрока перейти через год на "Сантьяго Бернабеу".

Отмечается, что в Мадриде уверены, что трансфер удастся осуществить. Это стало одной из причин, почему Реал не очень активно боролся за Неймара, который стремился покинуть Париж.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 4 матча, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Контракт игрока с парижанами рассчитан до лета 2022-го года. Рыночная трансферная стоимость форварда составляет 200 млн евро.

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