toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Зидан убедил Мбаппе перейти в Реал следующим летом, – СМИ

5 сентября 22:52 100 Читати українською
Зидан убедил Мбаппе перейти в Реал следующим летом, – СМИ
Килиан Мбаппе / Getty images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе после завершения нынешнего сезона может перебраться в чемпионат Испании.

Следующим летом форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в Реал, сообщает Sport.es.

Месси, Роналду, Неймар и Ко: ФИФА объявила 55 претендентов на попадание в символическую сборную года

Согласно информации источника, "сливочные" уже контактировали с чемпионами Франции и футболистом этим летом, чтобы изучить возможности трансфера. При этом утверждается, что главный тренер Реала Зинедин Зидан смог даже убедить 20-летнего игрока перейти через год на "Сантьяго Бернабеу".

Отмечается, что в Мадриде уверены, что трансфер удастся осуществить. Это стало одной из причин, почему Реал не очень активно боролся за Неймара, который стремился покинуть Париж.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 4 матча, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Контракт игрока с парижанами рассчитан до лета 2022-го года. Рыночная трансферная стоимость форварда составляет 200 млн евро.

ПСЖ провел замечательную трансферную кампанию, но из-за Неймара и Икарди рискует утонуть в скандалах

blog_ava
Коноплянка дебютировал за Шахтер с ничьей против Колоса: невнятная игра и "негостеприимный жест" со стороны бразильца
5 сентября
2024
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе ПСЖ ПСЖ Зинедин Зидан Зинедин Зидан Трансферы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
3
мин
Украина U-21
18:30
Финляндия U-21
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук