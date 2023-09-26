Мадридский Реал осознал, что провалил одну из главных задач во время летней трансферной кампании.

Королевский клуб летом потерял Бензема и Мариано. В распоряжении Карло Анчелотти оказался всего один центрфорвард – Хоселу. Однако испанец не дает гарантий, которые требуются Реалу. За 7 матчей нынешнего сезона он забил всего два гола.

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Руководство "сливочных" уже осознало, что их расчеты не оправдались, и уже готовит покупку нападающего на зимний рынок. По информации BILD, помочь Мадриду готова Боруссия. Дортмундцы не будут против продать Юссуфа Мукоко примерно за 30 миллионов евро.

Следует заметить, что 18-летний немец в нынешнем сезоне проигрывает борьбу за стартовый состав "шмелей". За шесть матчей он провел на поле всего 60 минут, но успел отличиться забитым мячом. Кроме Реала, за Мукоко следят Челси, Ювентус и Ливерпуль.

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