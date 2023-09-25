Мбаппе в Реал: президент Ла Лиги дал смелый прогноз относительно перехода нападающего ПСЖ
25 сентября 22:56 - Читати українською
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал вероятность приезда Килиана Мбаппе в Реал.
Француз до сих пор не продлил свой контракт с ПСЖ, и его будущее остается неопределенным. Хавьер Тебас, президент Ла Лиги, считает, что Килиан Мбаппе будет игроком Реала.
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"Убежден, убежден. Но это, безусловно, его судьба. 70-80%, что он окажется в Мадриде в следующем году", – цитирует слова Тебаса Marca.
Напомним, действующее соглашение Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2024 года. Руководство парижан уверенно, что у Килиана есть уже договоренность с Реалом.
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