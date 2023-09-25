Француз до сих пор не продлил свой контракт с ПСЖ, и его будущее остается неопределенным. Хавьер Тебас, президент Ла Лиги, считает, что Килиан Мбаппе будет игроком Реала.

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"Убежден, убежден. Но это, безусловно, его судьба. 70-80%, что он окажется в Мадриде в следующем году", – цитирует слова Тебаса Marca.

Напомним, действующее соглашение Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2024 года. Руководство парижан уверенно, что у Килиана есть уже договоренность с Реалом.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?