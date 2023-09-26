Королівський клуб влітку втратив Бензема та Маріано. В розпорядженні Карло Анчелотті опинився лише один центрфорвард – Хоселу. Однак іспанець не дає гарантій, які потрібні Реалу. За 7 матчів нинішнього сезону він забив лише два голи.

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Керівництво "вершкових" вже усвідомило, що їхні розрахунки не виправдалися, і вже готує покупку нападника на зимовий ринок. За інформацією BILD, допомогти Мадриду готова Борусія. Дортмундці не будуть проти продати Юссуфа Мукоко приблизно за 30 мільйонів євро.

Слід зауважити, що 18-річний німець у нинішньому сезоні програє боротьбу за стартовий склад "джмелів". За шість матчів він провів на полі лише 60 хвилин, але встиг відзначитися забитим м'ячем. Окрім Реала, за Мукоко стежать Челсі, Ювентус та Ліверпуль.

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