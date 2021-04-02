Мадридцы запланировали массовую продажу игроков, которые сейчас выступают в аренде, сообщает The Times.

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Речь идет об Эдегоре, Себальосе (оба – Арсенал), Бейле (Тоттенхэм), Йовиче (Айнтрахт) и Браиме Диасе (Милан). Реал не видит долгосрочных перспектив у этих исполнителей, а с каждым годом до завершения контракта их цена падает. Летом "сливочные" будут слушать предложения по любому из пятерки.

Цель Реала очевидна – наполнить бюджет перед битвой за Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе. На трансферы норвежца и француза придется потратить более 300 млн евро, а зарплата звездного дуэта также будет немалой.

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